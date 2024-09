Suicidio del magnate immobiliare: debito di $34 milioni e solo $8.000 in banca

Bugie, falsità, un falò di vanità e la morte.

Questo riassume come i ricchi millennial degli Hamptons spiegano la caduta terminale del costruttore immobiliare Brandon Miller, trovato privo di sensi nel garage della sua casa da 8 milioni di dollari a Water Mill negli Hamptons. È morto il 3 luglio dopo diversi giorni allo Stony Brook Southampton Hospital, lasciandosi alle spalle la moglie influencer dei social, Candice Miller, e le loro due bambine Mama & Tata.

Brandon, 43 anni, socio principale della Real Estate Equity Corporation, era sposato con Candice, fondatrice di un blog di lifestyle e volto di spicco della scena sociale degli Hamptons, dove si esibisce la ricca e pseudo-ricca società di New York.

La sua collezione di auto classiche, restaurate in modo costoso, includeva una Porsche 356A Speedster del 1958, una Ferrari Daytona coupé del 1971 e una Ford Bronco del 1968.

Ma da oggi sappiamo che Brandon Miller aveva quasi 34 milioni di dollari di debiti e solo 8.000 dollari sul suo conto in banca quando è morto suicida il mese scorso, come mostrano documenti legali appena presentati in tribunale.

Circa 11,5 milioni di dollari del debito erano legati a mutui sulla sua proprietà negli Hamptons, secondo una petizione di cauzione presentata alla corte surrogata dalla sua vedova, Candice Miller. La proprietà a Water Mill – al 25 di Cobb Isle Road – è stata messa in vendita sul mercato questo mese con un prezzo richiesto di 15,5 milioni di dollari.

Miller aveva quattro prestiti in sospeso sulla proprietà, tra cui 800.000 dollari dal broker creditizio Titan Capital, che ha citato in giudizio Candice Miller il mese scorso per mancati pagamenti degli interessi sul mutuo. Miller doveva a Titan altri 2 milioni di dollari sulla proprietà e aveva prestiti in sospeso da UBS e Stevens Financial Group.

Il debito più grande di Miller era un prestito non garantito di 11,3 milioni di dollari dalla BMO Bank con sede a Chicago. Ha lasciato altri $6,1 milioni di debiti non garantiti da Donald Jaffe, che aveva finanziato lo sviluppatore e suo padre, Michael Miller, in diversi progetti e aveva fatto causa a Brandon Miller nel 2019 per il saldo non pagato del prestito. Jaffe sta ancora cercando di recuperare i suoi soldi.

Altri debiti non pagati includono più di $300.000 dovuti ad American Express e $266.000 a Funding Club, una finanziaria specializzata in anticipi in contanti con sede a Brooklyn.