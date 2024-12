Schumacher, la moglie Corinna gestisce l’impero da mezzo miliardo. Il ricatto

Undici anni fa è cambiata la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia. Il campione di Formula 1, il 29 dicembre 2013, restava vittima dell’incidente in sci a Maribel che l’ha quasi ucciso e dal quale non si è più ripreso. Da quel giorno, la famiglia Schumacher è nelle mani di Corinna, che non ha mai abbandonato Michael e che presto diventerà nonna. La figlia Gina, che quest’anno si è sposata in Spagna, aspetta una bambina che nascerà nel 2025.

Il patrimonio di Schumacher

Secondo la Bild, il patrimonio di Schumacher gestito dalla moglie Corinna ammonta a circa mezzo miliardo. È lei che ha in mano i conti, che gestisce insieme a una piccola cerchia di consulenti finanziari e avvocati che la incontrano poche volte durante l’anno.

Con i soldi gestisce le cure di Michael e gli affari di famiglia, compresa la carriera del figlio Mick, che dopo aver guidato la Haas in Formula 1 adesso spera in una nuova occasione. La figlia Gina, presto mamma, è invece un’imprenditrice di successo, dirigente di un’azienda che fattura cifre a sei zeri.

La regola di Corinna

In tutti questi anni Corinna ha gestito le vicende di famiglia con una regola ferra: da casa sua non è trapelata nessuna foto o informazione sulla salute di Michael Schumacher. I fan non hanno nessuna notizia ufficiale sul campione, per scelta della moglie.

La famiglia è stata vittima di un tentativo di estorsione. Un 25enne residente in Germania ha cercato di ricattare la famiglia di Michael Schumacher con minacce ai figli dell’ex campione di Formula 1 se la moglie, Corinna, non avesse versato 900mila euro: l’uomo, tuttavia, è stato subito individuato dalla perche’ in una mail ha fornito il numero del suo conto corrente personale per il pagamento.

