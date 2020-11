Robinhood di nuovo in tilt

(WSC) NEW YORK – La società di servizi finanziari americana Robinhood Markets ha fatto sapere di aver riscontrato nei giorni scorsi alcuni problemi con la sua piattaforma di trading per azioni, opzioni e criptovalute.

La FinTech ha dichiarato che sta lavorando per risolvere questi problemi il prima possibile, perché non si ripresentino. Il fenomeno dei glitch è stato particolarmente vistoso lunedì, per via del gran rialzo sulle borse americane, seguito all’annuncio di un vaccino da parte di Pfizer e BionNTech.

Le criptovalute acquistate su Robinhood Crypto vengono archiviate con un sistema che mixa archiviazione a freddo (offline) e archiviazione a caldo (online), la maggior parte delle quali è a freddo.

Poiché i trasferimenti di monete richiedono l’autorizzazione da parte di “un gruppo selezionato di persone”, la società afferma di ruotare regolarmente questo elenco di persone, senza però rivelare i nomi né internamente né esternamente.

Questa non è la prima volta che gli account su Robinhood sono stati colpiti da gravi black-out tecnici o violazioni.

Il mese scorso, quasi 2.000 account Robinhood Markets sono stati compromessi in una fase frenetica che ha visto i fondi di molti clienti spariti nel nulla o sotratti.