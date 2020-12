Qualtrics: prossimo IPO su cui investire, nel settore cloud software

(WSC) NEW YORK – Qualtrics sta per quotarsi in borsa, e questa volta per davvero. Il fornitore di software cloud, che SAP ha acquisito due anni fa alla vigilia di una IPO già pianificata, lunedì ha presentato tutti i documenti alla SEC per continuare ad operare come azienda indipendente.

La forchetta di prezzo iniziale va da $20 a $24 per azione, il che valuterebbe Qualtrics da $12 miliardi a $14,4 miliardi, rispetto agli $8 miliardi pagati da SAP.

Qualtrics sarà trattata sul listino Nasdaq con il ticker “XM”.

L’azienda vende software che aiuta le aziende a valutare come i clienti utilizzano i loro prodotti in modo che possano migliorare la loro offerta. Ryan Smith l’ha co-fondata nel 2002 con suo fratello e suo padre, dando alla famiglia una quota del 40% al momento dell’acquisizione.

Smith, che ha appena acquistato la squadra di basket Utah Jazz della NBA, rimarrà presidente della società, con sede a Provo, Utah e Seattle. Zig Serafin è CEO. Qualtrics mira a trarre vantaggio dalla domanda di società di software cloud in forte crescita, un mercato che era caldo prima della pandemia e che ha ottenuto ancora più trazione dalle aziende che investono in strumenti e servizi che sfruttano il nuovo ambiente di lavoro da remoto.

Almeno 10 società di software in abbonamento hanno più che raddoppiato il valore quest’anno, tra cui Zoom, Twilio e Datadog, mentre il fornitore di cloud data storage Snowflake vale quasi $90 miliardi dopo il suo IPO di settembre.

