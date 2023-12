Powell: “prematuro” speculare su quando la Fed taglierà i tassi

Jay Powell ha cercato di respingere la speculazione secondo cui la Federal Reserve avrebbe vinto la sua battaglia contro l’inflazione, indicando che è troppo presto sia per escludere un ulteriore inasprimento sia per iniziare a discutere di tagli dei tassi.

“Sarebbe prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto una posizione sufficientemente restrittiva, o speculare su quando la politica monetaria potrebbe allentarsi”, ha detto venerdì il presidente della banca centrale americana poco prima del periodo di calma previsto prima dell’incontro finale dell’anno dell’Open Market Committee della Federal Reserve previsto a metà dicembre.

Anche se la Fed ha mantenuto i tassi stabili da luglio al livello più alto degli ultimi 22 anni, l’incertezza sulle prospettive di inflazione e le preoccupazioni per un ulteriore allentamento delle condizioni finanziarie hanno impedito ai banchieri centrali americani sia di segnalare in modo più definitivo il raggiungimento del picco dei tassi di interesse sia di discutere i parametri per minori oneri finanziari per il mercato creditizio.