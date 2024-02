Pil, Germania batte Giappone al 3° posto

L’economia del Giappone è scivolata inaspettatamente in recessione dopo essersi contratta per un secondo trimestre a causa dell’anemica domanda interna, spingendo alcuni osservatori delle banche centrali a respingere le scommesse su quando finirà la politica dei tassi di interesse negativi della nazione.

Il prodotto interno lordo si è contratto ad un ritmo annualizzato dello 0,4% negli ultimi tre mesi dello scorso anno, dopo un calo rivisto del 3,3% nel trimestre precedente, ha riferito giovedì il Cabinet Office.

Il rapporto mostra che sia le famiglie che le imprese hanno tagliato la spesa per il terzo trimestre consecutivo mentre l’economia giapponese è scivolata al quarto posto nel mondo in termini di dollari lo scorso anno. La Germania è ora la terza economia più grande del mondo.

I numeri evidenziano come l’economia giapponese abbia gradualmente perso competitività e produttività mentre la popolazione diminuisce man mano che i giapponesi invecchiano e fanno meno figli, dicono gli analisti.

Il Giappone è passato dalla seconda economia dopo gli Stati Uniti alla terza nel 2010, mentre l’economia cinese cresce. Il Fondo monetario internazionale aveva previsto la caduta del Giappone al quarto posto.

I confronti tra le economie delle nazioni prendono in considerazione il PIL nominale, che non riflette alcune diverse condizioni nazionali, ed è espresso in termini di dollari. Lo scorso anno il PIL nominale del Giappone è stato pari a 4,2 trilioni di dollari, ovvero circa 591 trilioni di yen. Quello della Germania, annunciato il mese scorso, ammontava a 4,4 trilioni di dollari, o 4,5 trilioni di dollari, a seconda della conversione della valuta.

Confermata quindi la previsione secondo cui l’economia del Giappone è rimasta indietro rispetto a quella tedesca nella classifica mondiale. Ma ciò potrebbe avere più a che fare con il valore del dollaro che con eventuali veri inconvenienti economici.

Il Giappone è attualmente la terza economia più grande del mondo, ma gli ultimi dati sul pil confermano che il paese ha ceduto la medaglia di bronzo alla Germania, concorrente al quarto posto.

Tuttavia, i politici giapponesi hanno motivo di essere ottimisti.

Si prevede che l’economia si sia ridotta da 6,3 trilioni di dollari nel 2012 a 4,2 trilioni di dollari l’anno scorso, è vero, ma ciò è dovuto principalmente al fatto che lo yen giapponese si è indebolito rispetto al dollaro nel periodo.

Effetto biglietto verde

In effetti, eliminando il fattore biglietto verde, l’economia probabilmente si sarebbe ripresa del 12%. Inoltre, con le voci secondo cui la banca centrale potrebbe alzare i tassi di interesse per la prima volta dal 2007, il Giappone potrebbe presto trasformare la sua deflazione decennale in prezzi più alti (e sani) utili ad alimentare l’economia.

La Germania non è certo un avversario temibile, sia chiaro. I livelli di produzione nel settore industriale del Paese – che tende a prendersi il diritto di vantarsi per l’Europa nel suo insieme – sono stati inferiori dell’1,6% a dicembre rispetto al mese precedente, raggiungendo un livello inferiore del 10% rispetto al tasso pre-pandemia.

Quindi la Germania sa come l’inflazione possa far pendere l’ago della bilancia: i consumatori pagano di più per meno, e per ora questo fenomeno è sufficiente per mantenersi un passo avanti rispetto al Giappone, colpito invece dalla deflazione.

Un biglietto di sola andata per l’India, per favore

Non c’è da meravigliarsi che Giappone e Germania si contendano lo stesso posto sul podio.

Entrambi hanno una popolazione che invecchia e diminuisce, il che grava pesantemente su tutti i tipi di industrie. L’India, nel frattempo, gioisce: la popolazione del paese non solo è aumentata leggermente rispetto a quella della Cina l’anno scorso, ma è anche più giovane.

Questa forza lavoro vivace è il motivo per cui, secondo il Fondo Monetario Internazionale, l’India è sulla buona strada per battere l’economia tedesca già nel 2027.