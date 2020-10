Perché Nvidia, +140% nel 2020, è uno dei rari titoli tech che guadagna in Borsa?

(WSC) NEW YORK – I titoli della società di schede grafiche Nvidia sono tra i più richiesti in Borsa con un balzo del 3% circa. Nel frattempo il Nasdaq è in calo, spinto al ribasso da colossi mega capitalizzati come Apple. L’andamento del gruppo di processori stupisce se si pensa che il resto del settore hi-tech sta facendo fatica ultimamente dopo essere stato il comparto trascinatore del rally azionario.

Le ultime notizie e avvenimenti giocano a favore del gruppo e del suo futuro e Wall Street è rialzista sulle azioni Nvidia, che nel 2020 sono in rialzo del 140%. Da lunedì è in corso di svolgimento la conferenza organizzata dal gruppo GPU Technology Conference (GTC) dedicata ai professionisti del settore tech, ovvero programmatori, ricercatori, ingegneri ed esperti dell’innovazione.

Durante l’evento sulle novità dell’industria digitale, dicono i commentatori e analisti presenti alla conferenza, il gruppo di chip ha consolidato la sua posizione dominante nell’industria dei processori grafici. Nvidia si è ritagliato inoltre nell’ultimo periodo una quota di mercato con interessanti flussi di cassa nel settore in pieno boom dell’intelligenza artificiale.