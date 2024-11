New York, Fbi arresta un uomo che voleva mettere una bomba a Wall Street

Un uomo della Florida è stato accusato – e arrestato – per aver complottato per far saltare in aria il New York Stock Exchange, cioè la borsa meglio nota come Wall Street. Secondo i documenti dell’accusa, Harun Abdul-Malik Yener ha lavorato con diversi informatori dell’FBI e dipendenti sotto copertura, dicendo loro che “la Borsa, vogliamo colpirla, perché sveglierà le persone”.

L’indagine è iniziata a febbraio 2024 quando l’FBI ha ricevuto una soffiata su Yener che “conservava schemi di fabbricazione di bombe in un’unità di stoccaggio non chiusa a chiave a Coral Springs, Florida”. Una perquisizione dell’unità ha trovato “numerosi orologi elettronici con funzioni di allarme e timer… e vari componenti di circuiti elettronici”.

L’FBI ha presentato dipendenti sotto copertura a Yener poco dopo la perquisizione. Questi individui si sono presentati come sostenitori del suo piano. Ha assegnato loro vari incarichi per ottenere materiali esplosivi, secondo la denuncia penale.

Yener, descritto nei verbali del tribunale come senza fissa dimora, aveva una storia di minacce violente, un canale YouTube che presumibilmente condivideva consigli sulla fabbricazione di bombe e aveva recentemente rilasciato commenti a sostegno dell’attentatore della scuola di Parkland dopo essere stato licenziato da un lavoro in un ristorante.

I verbali del tribunale descrivono un uomo che ha attraversato diverse ideologie e ha tentato di unirsi a gruppi estremisti. Ha detto all’FBI di aver tentato di unirsi ai Boogaloo Boys e ai Proud Boys ma “è stato respinto da entrambi” perché “ha espresso il desiderio di perseguire il martirio” per cui “hanno ritenuto Yener inadatto”.

Il 12 novembre, alla presenza di un informatore dell’FBI, Yener avrebbe registrato un messaggio da pubblicare dopo l’attentato alla Borsa di New York, osservando che “la nostra guerra è con il governo”. I documenti affermano che voleva che la registrazione andasse alla NBC News dopo l’attacco.