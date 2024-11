New York: ‘Big Bend’, l’assurdo super grattacielo a U

Un folle piano per il grattacielo più lungo del mondo, il “Big Bend”, e c’è un’ottima ragione per la sua strana forma a U

Il proposto “Big Bend” a Manhattan, New York, progetta di diventare l’edificio più lungo del mondo con la sbalorditiva altezza di 4.000 piedi in una U capovolta continua.

L’edificio dalla forma bizzarra è stato progettato in questo modo per trovare una soluzione intelligente ai costi per le rigide leggi urbanistiche.

Più alto è il grattacielo, più è costoso, quindi curvarlo fornisce una scappatoia unica.

Le società immobiliari stanno capitalizzando una legge urbanistica che consente loro di acquistare diritti aerei dagli edifici vicini.

Implementando un design curvo, l’edificio può occupare più spazio nel cielo senza pagare di più per l’altezza.

Se la torre non fosse curva, sarebbe molto più difficile ottenere l’approvazione.

Ciò consente loro anche di costruire torri sempre più alte su piccoli appezzamenti, risparmiando denaro.

Questa visione renderebbe l’audace edificio 1.000 piedi più lungo del Burj Khalifa di Dubai, l’attuale torre più alta del mondo.

Il concetto abbagliante vedrebbe l’edificio curvarsi a mezz’aria e tornare giù, rivoluzionando il mondo dei grattacieli.

Il design dell’edificio vanta una griglia di finestre dall’aspetto futuristico su entrambi i lati.

Ancora più folle, gli ascensori possono viaggiare in curva, orizzontalmente e in loop continui.

L’edificio, se completato, sarebbe alto 200 piedi più del One World Trade Center, noto anche come Freedom Tower, l’attuale edificio più alto di New York City.

Lo studio di architettura statunitense Oiio ha ideato il design audace per il grattacielo concettuale.

Il progettista Ioannis Oikonomou ha affermato: “Ci sono molti modi diversi per far risaltare un edificio, ma per farlo l’edificio deve letteralmente distinguersi.

“Se riuscissimo a piegare la nostra struttura invece di piegare le regole di zonizzazione di New York, saremmo in grado di creare uno degli edifici più prestigiosi di Manhattan.

“Il Big Bend può diventare una modesta soluzione architettonica alle limitazioni di altezza di Manhattan.”

Fonte: The Sun US