Nasdaq, società Pharma schizza +44% nel pre-mercato: cura anti-Covid

(WSC) NEW YORK – Le azioni di Corvus Pharmaceuticals (CRVS) sono balzate di +44% nelle negoziazioni pre-mercato lunedì dopo che la società ha annunciato risultati positivi di uno studio di fase 1 del suo CPI-006 in relazione al trattamento del COVID-19.

“Continuiamo a vedere risultati coerenti e promettenti con CPI-006 in pazienti COVID-19 ospedalizzati. I dati indicano che l’attivazione delle cellule B con CPI-006 ha stimolato risposte immunitarie robuste e durevoli e che queste risposte sono state associate all’induzione della memoria B e le cellule T della memoria”, è il comunicato dell’azienda quotata al Nasdaq.

“La dose-risposta osservata nelle prime due fasi supporta il meccanismo d’azione proposto del farmaco e fornisce evidenza di induzione di alti livelli di anticorpi con dosi relativamente basse di CPI-006. I dati supportano la valutazione continua dell’IPC -006 in questa fascia di pazienti, e potenzialmente in pazienti con ricovero ambulatoriale che hanno il COVID-19 e in altre malattie infettive “, ha detto il CEO di Corvus Richard Miller.

Inoltre, la società ha fatto sapere che sta esaminando la possibilità di collaborare con gli sviluppatori di vaccini per migliorare e prolungare l’immunità contro il coronavirus.