Moody’s declassa il rating creditizio di Israele

TEL AVIV, Israele (AP) – Domenica il ministro delle finanze israeliano ha criticato la decisione dell’agenzia di rating finanziario Moody’s di declassare il rating di credito di Israele, affermando che l’annuncio è un “manifesto politico” che “non include gravi affermazioni economiche”.

Venerdì Moody’s ha abbassato il rating sul debito di Israele, avvertendo che la guerra in corso a Gaza e una possibile guerra nel nord con Hezbollah potrebbero influenzare negativamente l’economia israeliana.

È la prima volta che Moody’s abbassa il rating creditizio di Israele, utilizzato dagli investitori per misurare la rischiosità dell’investimento in un’entità o governo globale. Moody’s ha declassato Israele da A1 ad A2 e ha affermato che le prospettive per l’economia del paese sono “negative”. Ciononostante, secondo Moody’s, il rating A2 continua a comportare un rischio relativamente basso.

Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, del partito della destra nazionalista e sionista, ha respinto con rabbia la decisione. L’annuncio “riflette una mancanza di fiducia nella sicurezza di Israele e nella forza nazionale, e anche una mancanza di fiducia nella rettitudine del percorso di Israele contro i suoi nemici”, ha affermato in una dichiarazione dal suo ufficio.