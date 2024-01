M&A, Goldman Sachs e Rothschild al top nel 2023

GlobalData ha annunciato gli ultimi aggiornamenti alle classifiche dei consulenti finanziari e legali, che classificano i consulenti in base al valore totale e al volume delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) su cui hanno fornito consulenza nel 2023. Consulta le classifiche e i risultati di seguito.

Consulenti finanziari

Goldman Sachs e Rothschild & Co sono i migliori consulenti finanziari M&A per valore e volume nel 2023

Goldman Sachs e Rothschild & Co sono emersi come i migliori consulenti finanziari per fusioni e acquisizioni (M&A) in termini di valore e volume per il 2023, rispettivamente, nell’ultima Financial Advisers League Table di GlobalData, che classifica i consulenti finanziari in base al valore e al volume delle operazioni di M&A. su cui hanno consigliato.

Sulla base del suo database delle offerte, la principale società di dati e analisi rivela che Goldman Sachs ha raggiunto la posizione di leader nella classifica del valore delle operazioni fornendo consulenza su operazioni per un valore di 500,8 miliardi di dollari. Nel frattempo, Rothschild & Co ha guidato in termini di volume consigliando un totale di 260 operazioni.

Aurojyoti Bose, analista capo presso GlobalData, commenta: “Di fronte a diverse sfide e incertezze, l’attività delle operazioni è rimasta contenuta nel 2023. In questo contesto, la maggior parte dei 20 principali consulenti in termini di valore e volume ha registrato un calo nel numero di operazioni effettuate e consigliati e il corrispondente valore dell’operazione nel corso del 2023 rispetto all’anno precedente. In effetti, l’indebolimento del sentimento verso la conclusione di accordi ha avuto un impatto anche su Goldman Sachs e Rothschild & Co.

“Tuttavia, Goldman Sachs e Rothschild & Co sono riusciti a mantenere le loro posizioni di leadership rispettivamente in valore e volume. Goldman Sachs ha fornito consulenza su operazioni da 76 miliardi di dollari*, di cui 13 mega operazioni del valore di oltre 10 miliardi di dollari. Il coinvolgimento in operazioni così importanti ha aiutato Goldman Sachs a emergere come l’unico consulente a superare la soglia dei 500 miliardi di dollari di valore totale delle operazioni durante l’anno. Nel frattempo, Rothschild & Co e Houlihan Lokey sono stati gli unici due consulenti a fornire consulenza su più di 200 operazioni nel corso del 2023.”

Classifica mondiale dei migliori 20 consulenti finanziari (2023)



Un’analisi del database delle offerte di GlobalData rivela che Houlihan Lokey occupava la seconda posizione in termini di volume fornendo consulenza su 230 operazioni, seguito da KPMG con 188 operazioni, Lazard con 167 operazioni e PwC con 167 operazioni.

Nel frattempo, Morgan Stanley ha occupato la seconda posizione in termini di valore, consigliando operazioni per un valore di 412,5 miliardi di dollari, seguita da JP Morgan con 343,5 miliardi di dollari, Bank of America con 334,6 miliardi di dollari e Citi con 246,1 miliardi di dollari.

Consulenti legali

Kirkland & Ellis è il principale consulente legale in materia di fusioni e acquisizioni nel 2023, rileva GlobalData

Kirkland & Ellis è emerso come il miglior consulente legale per fusioni e acquisizioni (M&A) per il 2023 in termini sia di valore che di volume nell’ultima classifica dei consulenti legali di GlobalData, che classifica i consulenti legali in base al valore e al volume delle operazioni di M&A su cui sono coinvolti. consigliato.

Sulla base del suo database di affari finanziari, la principale società di dati e analisi rivela che Kirkland & Ellis ha raggiunto la posizione di leader fornendo consulenza su 488 affari per un valore di 354,4 miliardi di dollari.

Aurojyoti Bose, analista capo presso GlobalData, commenta: “Kirkland & Ellis è stata la chiara vincitrice, superando i suoi concorrenti con un margine significativo nel 2023. È stata l’unica azienda a fornire consulenza su più di 400 operazioni nel 2023 e non è riuscita a raggiungere solo 12 operazioni per raggiungere la soglia delle 500 trattative. Inoltre, è stato anche l’unico consulente con un valore totale delle operazioni che ha superato i 300 miliardi di dollari nel corso dell’anno.

“È interessante notare che Kirkland & Ellis, analogamente alla maggior parte dei suoi concorrenti, ha assistito a un calo del volume delle transazioni nel 2023 rispetto al 2022, ma ha registrato un massiccio aumento del valore totale delle transazioni guidato dal suo coinvolgimento in diverse transazioni di alto valore. Ha fornito consulenza su operazioni da 79 miliardi di dollari*, che includevano anche sette mega affari per un valore di oltre 10 miliardi di dollari.”

Classifica mondiale dei migliori 20 consulenti legali (2023)



Un’analisi del database delle offerte di GlobalData rivela che Wachtell, Lipton, Rosen & Katz occupavano la seconda posizione in termini di valore, consigliando operazioni per un valore di 287,4 miliardi di dollari, seguito da Latham & Watkins con 274,1 miliardi di dollari, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom con 273,8 miliardi di dollari e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison con 273 miliardi di dollari.

Nel frattempo, CMS ha occupato la seconda posizione in termini di volume con 280 operazioni di consulenza, seguita da White & Case con 250 operazioni, Baker McKenzie con 249 operazioni e Latham & Watkins con 222 operazioni.