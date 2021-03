La borsa, i bond, la rana e lo scorpione

(WSC) NEW YORK – La reazione del mercato rispetto all’insistenza del presidente della Fed Jerome Powell sul fatto che non è necessario agire di fronte all’aumento dei rendimenti dei Titoli del Tesoro USA mentre solo le condizioni “disordinate” lo preoccuperebbero, puzza di presagio inquietante, sembra quasi un incidente di auto ripreso al rallentatore.

Giovedì il mercato ha registrato un altro selloff nel comparto obbligazionario, con i rendimenti del Treasury a 10 anni che hanno raggiunto i massimi da gennaio 2020. Motivo: trader e investitori hanno aumentato le loro scommesse, puntando sullo scenario in cui la banca centrale degli Stati Uniti consentirà all’inflazione di superare il limite massimo lasciando così che l’economia americana si surriscaldi.

Il rendimento delle obbligazioni di riferimento ha ora il 2% nel mirino, un livello che potrebbe comportare una correzione tecnica nel mercato azionario del 10% o più, almeno secondo i gestori dei fondi ascoltati in un sondaggio svolto questo mese da Bank of America (chart sotto).

Ma i commenti di Powell hanno dato il via libera ai trader per testare la sua determinazione e vedere fino a che punto possono spingere oltre i rendimenti dei bond USA. Ciò aumenta le possibilità – ecco il punto – di un movimento “disordinato” non solo nei titoli del Tesoro ma tra molte altre classi di attività.

Un po’ come la parabola della rana e dello scorpione: la Fed (rana) sta portando il mercato obbligazionario (scorpione) sulle sue spalle, mentre nuotano verso una riva più sicura. Ma il mercato obbligazionario pungerà la rana con il suo pungiglione molto prima che entrambi giungano alla agognata riva, perché questa è la natura dello scorpione.