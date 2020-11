IPO Ant Group, chiuso il collocamento. Mastonditiche le richieste, oltre $3 trilioni

(WSC) MILANO – Ant Group, la FinTech di Alibaba ha concluso il doppio collocamento record a Hong Kong e Shanghai. Gli investitori hanno avanzato richieste per 3 mila miliardi di dollari. Somma che più o meno equivale al PIL della Gran Bretagna.

L’IPO tutto “made in China” – i cinesi hanno voluto appositamente saltare a piè pari Wall Street – in sostanza ha avuto richieste di sottoscrizione per migliaia di volte superiori al numero massimo consentito di azioni da collocare.

Il prossimo 5 novembre è previsto l’avvio delle quotazioni.

La raccolta dovrebbe attestarsi sui 34,5 miliardi di dollari. Più del gigante del petrolio saudita Aramco, che a dicembre con la sua quotazione aveva raccolto poco meno di 30 miliardi. Battuto quindi ogni record.