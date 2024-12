Intervista a Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia – VIDEO

Andrea Stroppa, un nome che potrebbe sembrare un personaggio uscito da un film di spionaggio, è in realtà un brillante trentenne romano che si muove con disinvoltura tra il mondo della tecnologia e le alte sfere della politica. Nato nel 1994 nel quartiere Torpignattara di Roma, Stroppa ha saputo trasformare la sua passione per l’informatica in una carriera che lo ha portato a diventare il “braccio destro” di Elon Musk in Italia. Sì, proprio lui, l’uomo che ha reso il viaggio su Marte una possibilità concreta e che ha rivoluzionato l’industria automobilistica con Tesla.

Come si sono conosciuti Elon Musk e Andrea Stroppa e che rapporto c’è tra i due? Elon Musk cosa vuole ottenere dopo l’elezione di Donald Trump? E cosa lo accomuna a Giorgia Meloni? Come funzionano i suoi sistemi di comunicazione? Carlo Marsilli ha intervistato Andrea Stroppa, per il programma Piazza Pulita, condotto da Corrado Formigli. Ecco l’intervista (e a seguire la storia personale e professionale di Stroppa):

Stroppa non è sempre stato il guru della cyber sicurezza che conosciamo oggi. Da giovane, era un hacker promettente, notato da attivisti di Anonymous Italia mentre ancora frequentava le scuole superiori. La sua carriera ha preso una piega interessante quando, dopo aver affrontato alcune vicissitudini legali (poi risolte con un perdono giudiziale), è stato scelto da Marco Carrai, amico di Matteo Renzi, per guidare la divisione ricerca e sviluppo di una startup tecnologica. Qui ha affinato le sue abilità nell’analisi dei dati e nella sicurezza informatica, diventando un punto di riferimento nel settore.

L’alleanza con Musk

Il vero colpo di scena nella vita di Stroppa è arrivato quando ha iniziato a collaborare con Musk. La sua fama è esplosa quando è stato ringraziato pubblicamente dal magnate per il suo contributo nella lotta contro la pornografia su X (ex Twitter). Nonostante non abbia mai ricoperto ruoli ufficiali all’interno dell’azienda, il suo lavoro come ricercatore indipendente gli ha permesso di guadagnarsi la fiducia del miliardario. Per Stroppa, Musk rappresenta “il Leonardo da Vinci della nostra epoca”, un pensatore capace di affrontare problemi complessi con una visione innovativa.

Scandali e controversie

Tuttavia, la vita di Stroppa non è priva di ombre. Recentemente è stato coinvolto in un’inchiesta della Procura di Roma legata a presunti episodi di corruzione all’interno della Sogei, l’agenzia governativa italiana per l’informatica. Secondo le accuse, Stroppa sarebbe stato contattato da un ufficiale della Marina per ottenere informazioni riservate riguardanti l’acquisto del sistema satellitare Starlink. Nonostante queste gravi accuse, Stroppa si dichiara completamente estraneo ai fatti e continua a lavorare come nulla fosse. E tratta per conto di Musk con Giorgia Meloni su affari di miliardi riguardanti la copertura satellitare in Italia.