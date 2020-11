Il CEO di Pfizer ha venduto $5,6 milioni di azioni il giorno dell’annuncio del vaccino

(WSC) NEW YORK – Il CEO di Pfizer Albert Bourla ha venduto 132.508 azioni a un prezzo medio di $41,94 per azione, circa $5,6 milioni in totale, lunedì, secondo i documenti finanziari presentati alla Sec, Securities and Exchange Commission. Il pacchetto corrisponde al 62% delle azioni Pfizer possedute da Bourla.

Il fatto è che che tutto è avvenuto il giorno dell’annuncio del vaccino contro il Covid19 sviluppato da Pfizer e dalla consociata tedesca BioNtech, lunedì 9 novembre, giornata del gran rialzo su tutte le borse. Rally innescato proprio dal comunicato di Pfizer su un rimedio vaccinale in fase finale di sperimentazione efficace nel 90% dei pazienti trattati, comunicato diramato nel pre-borsa. Il titolo Pfizer ha poi registrato un rialzo di +15%.

La cessioni di azioni faceva parte di un piano di trading 10b5-1 pre-programmato, adottato il 19 agosto. Poichè il massimo di 52 settimane di Pfizer è stato di $41,99, Bourla ha venduto il suo pacchetto di titoli quasi alla virgola al top ($41,94).

Pfizer ha confermato la vendita in una dichiarazione e ha aggiunto che Bourla ha una partecipazione più ampia nella società attraverso i “piani di risparmio qualificati e non qualificati”. Il CEO di Pfizer ha ancora in portafoglio 81.812 azioni della multinazionale Big Pharma.

Resta il fatto che lo smobilizzo di $5,6 milioni di azioni suona – o meglio l’annuncio di un vaccino contro il Coronavirus in dirittura d’arrivo, dato proprio nel giorno di una cessione programmata da mesi – suona come un atto molto sospetto e non depone certo bene per chi guida il colosso farmaceutico che distribuirà la medicina che dovrebbe curare il mondo dalla pandemia.