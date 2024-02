Il capo del Pentagono in terapia intensiva. Di nuovo. Passaggio di poteri

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è stato ricoverato in terapia intensiva domenica sera tardi, dopo essere stato ricoverato in ospedale per la seconda volta in un mese.

I suoi agenti di sicurezza lo hanno portato al Walter Reed National Military Medical Center fuori Washington con “sintomi che suggeriscono un problema emergente alla vescica”, ha detto in una nota il portavoce del Pentagono Pat Ryder.

Austin, che a gennaio era stato ricoverato per complicazioni dovute al cancro alla prostata, è stato trasferito “per cure di supporto e stretto monitoraggio”, secondo una dichiarazione dei medici di Walter Reed.

Il capo del Pentagono ha trasferito le funzioni e i compiti dell’ufficio al vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks (foto sotto), secondo una dichiarazione del Pentagono. La Casa Bianca e il Congresso furono informati.