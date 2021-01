Goldman Sachs, le bolle in borsa e gli SPAC

(WSC) LONDRA – Goldman Sachs ha fatto sapere con una lettera ai migliori clienti che alcune azioni quotate a Wall Street sono in territorio di bolla e una mossa sbagliata ora potrebbe far scattare alcuni seri allarmi. Cosa significa questo?

Esistono tre gruppi di azioni che secondo GS hanno suscitato un interesse “insostenibilmente elevato” da parte degli investitori. In primo luogo, ci sono i veicoli di acquisizione per scopi speciali (special purpose acquisition vehicles), o SPAC: cioè, società quotate che si fondono con società non quotate per aiutarle a entrare sul mercato azionario.

Gli SPAC hanno raccolto più soldi finora quest’anno rispetto a tutto il 2019.

Poi ci sono le azioni di società che perdono soldi e non fanno profitti, che hanno sovraperformato il mercato azionario statunitense del 40% in media negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, Goldman non è troppo preoccupata per queste bolle: nessuno dei due gruppi di azioni è abbastanza grande da causare danni diffusi all’intero mercato se l’entusiasmo degli investitori si esaurisce improvvisamente.

Ma c’è un gruppo per cui la banca americana non nasconde il proprio nervosismo: le azioni costose e ad alta crescita. Rappresentano quasi il 10% dell’intera capitalizzazione del mercato azionario statunitense e su queste azioni si fa quasi un quarto di tutti gli scambi a Wall Street.

Quindi, se quella bolla scoppia, si può scommettere che lascerà gli investitori a rimuginare perché non hanno venduto prima…

Perchè dovrebbe interessare un piccolo investitore o un trader? Perché è comunque una situazione lose-lose, ovvero perdente. Anche se credi che queste bolle non stiano ancora sul punto di scoppiare, la storia e la statistica suggeriscono che non è effettivamente nel tuo interesse acquistare.

Dopo tutto, un’azienda quotata a Wall Street il cui valore mediamente supera di 20 volte il fatturato ha visto il prezzo delle sue azioni scendere dell’1% nei dodici mesi successivi. Se si confronta la media delle azioni americane senza una valutazione così alta, questo secondo gruppo ha visto il prezzo aumentare del 6% nello stesso periodo di tempo.

Il quadro più ampio: è solo una questione di prospettiva. Le azioni quotate a Wall Street, secondo la maggior parte dei parametri, sembrano decisamente costose in questo momento. Ma Goldman Sachs sottolinea anche il vero motivo per cui i prezzi sono così alti: rispetto ai tassi di interesse ultra bassi e agli interventi trilionari delle banche centrali per non far collassare le economie colpite da recessioni dovute alla pandemia, in realtà le azioni sono ancora, nonostante tutto, a valori piuttosto economici.

La banca USA ritiene persino che la forte crescita degli utili delle società americane nel 2021 spingerà il mercato azionario ancora più in alto – il 12% in più, per essere precisi.