Di nuovo buy sui meme stock, GameStop in rialzo +83%

(WSC) NEW YORK – GameStop continua a salire nel preborsa negli Stati Uniti, il rialzo è fino a +83% dopo essere più che raddoppiato mercoledì, in quel che sembra essere il replay del boom di molti titoli meme al centro della frenesia guidata dai trader di WallStreetBets il mese scorso.

Il titolo è salito fino a $ 167,50 e scambiato a $135,57 alle 4:15 a New York (le 10:15 in Italia).

Tra gli altri favoriti dei trader che popolano il forum Reddit, AMC Entertainment Inc. è cresciuta del 17% nel pre-mercato dopo aver guadagnato il 59% durante i primi tre giorni della settimana, mentre Express Inc. è cresciuta del 26%.

GameStop è balzato del 104% nella sessione cash di mercoledì, stimolato da un’impennata dell’ultima ora che ha portato il suo più grande balzo dal 29 gennaio, il giorno in cui Robinhood Markets ha limitato gli scambi sul titolo e su altri 49 titoli al culmine della follia di buy tutta alimentata dai piccoli day trader.

L’attività ha gonfiato i volumi di scambio nei titoli meme e ha causato un’interruzione sul forum WallStreetBets di Reddit, il fulcro della volatilità di gennaio.

“Sembra che il pubblico di Reddit sia ancora attivo e quando vedi un po’ di notizie del genere significa che stanno premendo di nuovo”, ha detto Keith Gangl, portfolio manager di Gradient Investments, in un’intervista telefonica. “Anche se non sono sicuro di quanto durerà e come finirà”, ha aggiunto.