Cripto: Vitalik Buterin presenterà presto il suo libro

(WSC) LONDRA – Ecco le notizie più importanti del mercato cripto di questa settimana:

🔹Crypto Leaks svela il piano di Avalanche e Roche Freedman.

🔹GBP raggiunge i minimi di 37 anni.

🔹Snoop Dog ed Eminem hanno portato i VMA 2022 nel metaverso.

🔹Facebook e Instagram adesso integrano gli NFT.

🔹La Fed si prepara a lanciare il sistema di pagamenti “FedNow”.

🔹Formula 1 e FIFA entrano nel mondo NFT.

🔹Michael Saylor e MicroStrategy citati in giudizio per frode fiscale.

🔹Vitalik Buterin presenterà presto il suo libro.

🔹 Gli Stati Uniti presentano i principali indicatori economici.

🔹a16z pubblica una serie di licenze NFT.

🔹dYdX offre $25 in cambio dei dati personali degli utenti.