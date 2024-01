Cina, salvataggio da $278 miliardi per il mercato azionario

Le autorità cinesi stanno prendendo in considerazione un pacchetto di misure per stabilizzare il mercato azionario in crisi, secondo persone che hanno familiarità con la questione, dopo che i precedenti tentativi di ripristinare la fiducia degli investitori sono falliti e hanno spinto il premier Li Qiang a chiedere misure “energiche”.

I politici a Pechino stanno cercando di mobilitare circa 2mila miliardi di yuan (278 miliardi di dollari), principalmente dai conti offshore delle imprese statali cinesi, come parte di un fondo di stabilizzazione per acquistare azioni onshore attraverso il collegamento di borsa di Hong Kong, hanno affermato le fonti, stando a un dispaccio di Bloomberg. Hanno inoltre stanziato almeno 300 miliardi di yuan di fondi locali da investire in azioni onshore attraverso China Securities Finance Corp. o Central Huijin Investment Ltd.

Le deliberazioni sottolineano l’elevato senso di urgenza delle autorità cinesi per arginare una svendita che ha portato l’indice di riferimento CSI 300 al minimo di cinque anni questa settimana. Anche calmare gli investitori al dettaglio della nazione, molti dei quali sono stati colpiti dalla prolungata crisi immobiliare, è considerato fondamentale per mantenere la stabilità sociale.

La creazione di un fondo di stabilizzazione sostenuto dallo Stato è stata contemplata almeno da ottobre, anche se alcuni investitori hanno sollevato dubbi sulla sua efficacia poiché i precedenti sforzi di salvataggio di Pechino non hanno sempre funzionato. La crisi immobiliare cinese, la fiducia dei consumatori depressi, il crollo degli investimenti esteri e la diminuzione della fiducia tra le imprese locali dopo anni di politiche volatili stanno esercitando pressioni sia sull’economia che sui mercati.

“Il potenziale pacchetto di sostegno dovrebbe essere in grado di arginare i cali a breve termine e stabilizzare i mercati nel nuovo anno lunare, ma gli acquisti statali da soli hanno storicamente avuto un successo limitato nel ribaltare il sentiment del mercato se non sono seguiti da ulteriori misure”, ha affermato Marvin Chen , uno strategist di Bloomberg Intelligence.