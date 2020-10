Buy su questo titolo Pharma, dopo che Trump ha ricevuto trattamento anti-Covid

(WSC) NEW YORK – Le azioni di Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) sono in rialzo in apertura +6.06% a $598.50, movimento che potrebbe estendere il guadagno di sei mesi del titolo a oltre +18,4%.

Il titolo del settore Pharma è in crescita per via dei rumors sul fatto che il produttore di farmaci potrebbe presto ricevere la cosiddetta Emergency Use Authority dalla Food & Drug Administration dopo che il suo trattamento per il coronavirus è stato dato al presidente Donald Trump, ricoverato in ospedale.

I medici di Trump hanno dichiarato durante il fine settimana che il presidente ha ricevuto un’infusione di Regeneron per un trattamento di doppi anticorpi per COVID-19, medicina attualmente allo studio per il suo uso nelle infezioni precoci ma che non è stata ancora approvato dalla FDA per un uso più ampio.