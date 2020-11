Borsa: in atto grande rotazione, sell prendono di mira i tecnologici

(WSC) NEW YORK – Le borse globali sono salite come unico rifugio in termini di investimenti rispetto alla seconda fiammata (meglio di ondata) del Covid19, ma sotto la superficie, c’è in questo momento in atto una grande rotazione dai titoli tecnologici a quelli denominati value, che sono più esposti alla crescita dell’economia.

Intanto in Cina si assiste a un sell-off generalizzato sul settore tech.

Le obbligazioni continuano ad essere vendute, con il titolo del Tesoro USA 10 anni che offre un rendimento dello 0,98%. Oro a $ 1881. Bitcoin stabile ma molto sostenuto a $15.400.