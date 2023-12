Bitcoin sale a quota $42.000, massimo di 20 mesi

Il Bitcoin è salito al suo prezzo più alto in quasi 20 mesi, grazie all’ottimismo riguardo all’approvazione di misure punitive più dure per il settore e al fatto che le autorità di regolamentazione statunitensi approveranno a breve gli ETF di criptovaluta del mercato azionario.

Lunedì la criptovaluta è salita a oltre 42.000 dollari, in crescita dell’8,2% rispetto al giorno precedente, i trader investono in un asset il cui valore è già aumentato di oltre un quinto nell’ultimo mese.

Gli investitori si stanno rivolgendo ad asset più rischiosi anche perché scommettono che la Federal Reserve americana si sta preparando a tagliare i tassi di interesse il prossimo anno, nonostante la banca centrale insista sul fatto che tale tipo di speculazione è prematura.

Lo slancio verso l’acquisto di token digitali è stato guidato anche dal crescente interesse tra le maggiori istituzioni finanziarie dopo la chiusura di due dei casi penali di più alto profilo che hanno pesato sul mercato nell’ultimo anno.

Il mese scorso il governo degli Stati Uniti ha messo sotto processo (con successo) Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di FTX, e Binance, la più grande piattaforma di criptovalute al mondo. Bankman-Fried è stato condannato per frode e Binance ha pagato 4,3 miliardi di dollari di sanzioni dopo essersi dichiarato colpevole di accuse penali legate al riciclaggio di denaro e alla violazione di regole finanziarie.

Ma nonostante i timori di molti trader, le autorità statunitensi non hanno chiuso Binance, l’exchange più grande del mondo, la società continua ad dover far fronte a una causa separata intentata dalla Securities and Exchange Commission per presunta violazione delle leggi sui titoli. “Il messaggio di molti investitori istituzionali è che avevano bisogno di due cose prima di guardare nuovamente al settore crypto: chiusura del processo FTX e chiarezza su Binance”, ha affermato un gestore di hedge fund cripto con sede a Dubai.

Lunedì anche Ethereum, la seconda criptovaluta più scambiata, è salita dell’8,3% a 2.260 dollari, il livello più alto da maggio dello scorso anno.

Gli investitori sperano anche che la SEC approvi un exchange traded fund per bitcoin nelle prossime settimane. Finora la SEC si è rifiutata – da oltre un decennio – di approvare gli ETF spot su Bitcoin, fondi azionari che investono direttamente nella criptovaluta. Alcuni dei maggiori investitori istituzionali di Wall Street, tra cui BlackRock e Franklin Templeton, si sono uniti ad aziende come VanEck e WisdomTree nel presentare documenti alla SEC per il lancio di simili strumenti.

Il mercato considera da tempo un ETF spot su bitcoin come un modo per strappare il controllo delle risorse digitali ai gruppi cripto tormentati dagli scandali e anche truffe, a favore di aziende tradizionali come BlackRock. “La speculazione sugli ETF continuerà a guidare il comportamento nel mercato delle criptovalute, poiché gli investitori credono nell’impatto trasformativo che l’apertura del mercato agli istituzionali avrà sull’ecosistema”, ha affermato Simon Peters, analista di mercato di eToro.