Bill Gates pronto a investire miliardi nell’energia nucleare

Bill Gates è pronto a investire miliardi di dollari in un progetto di centrale nucleare di nuova generazione nel Wyoming per soddisfare le crescenti esigenze elettriche degli Stati Uniti. TerraPower LLC, una startup fondata da Gates, ha iniziato la costruzione del suo primo reattore commerciale nel Wyoming, dove una centrale a carbone sta per chiudere. Gates ha dichiarato di essere disposto a investire oltre un miliardo di dollari nel progetto, che dovrebbe essere completato nel 2030.

Il reattore di TerraPower, sostenuto dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, utilizza sodio liquido come refrigerante invece dell’acqua e include sale fuso per immagazzinare calore e aumentare la produzione. Inizialmente previsto per essere operativo nel 2028, il progetto ha subito ritardi a causa della necessità di evitare l’uso di combustibile proveniente dalla Russia, considerato inaccettabile da Gates. TerraPower prevede di ottenere il combustibile per il reattore dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

Gates ha sottolineato che il carbone è sempre più superato dal gas naturale e che la sfida è competere efficacemente con quest’ultimo. L’energia nucleare senza emissioni di carbonio è vista come una componente chiave nella lotta contro il cambiamento climatico, con sempre più aziende che promuovono reattori più piccoli. Al COP28 di Dubai, 25 nazioni hanno dichiarato l’intenzione di triplicare la capacità nucleare.