Auto, il “complotto criminale” di Marchionne: causa miliardaria di GM contro FCA

(WSC) MILANO – Chi era davvero Sergio Marchionne? Chi lo sa, scagli la prima pietra: storia, reputazione e memoria di uno dei più grandi manager della Fiat e dell’industria mondiale dell’auto, sono sotto processo. Penale, non mediatico: Corte Federale del New Jersey, caso numero 20-12659, General Motors contro Joseph Ashton. Per gli italiani è un signor nessuno, ma dalle indagini dell’FBI, Ashton è il personaggio chiave di un incredibile “complotto criminale” orchestrato ai danni della GM da Sergio Marchionne – e’ scritto negli atti depositati in corte – con la complicità dei vertici della UAW”, il sindacato americano dell’auto. Milioni di dollari in tangenti, viaggi e regali sarebbero stati incassati dai sindacalisti per garantire a FCA (ai danni della Gm) le migliori condizioni salariali e un rapporto “privilegiato” nel negoziato sul contratto nazionale valido per tutte le case automobilistiche americane. Non solo. Nel complotto c’era anche un consigliere di amministrazione della General Motors: era pagato per spiare il board, screditare il management e costringere la società a una fusione forzata con il gruppo FCA. Il nome in codice del piano era “Operation Cylinder”: una giostra di tangenti per creare un nuovo colosso mondiale dell’auto a conduzione italiana. Accuse gravissime da cui Marchionne, purtroppo, non può più difendersi. Ma General Motors avanza in tribunale come un treno: il dossier è corredato da condanne e patteggiamenti di ex dirigenti FCA e sindacalisti coinvolti nell’inchiesta dall’FBI. Il danno subito dalla Gm solo sui contratti è stimato in un miliardo e mezzo di dollari, forse troppi da risarcire anche per un ex sindacalista corrotto come Ashton. Ma questo poco importa a GM: questo processo non punta a recupereare soldi dai colpevoli, ma ad affermare il principio della “rule of law”, la certezza del diritto nella competizione industriale. La tolleranza zero di Washington sulla corruzione è del resto ben nota. E’ una brutta storia americana, ma ignorarla la fa diventare italiana. (di Alessandro Plateroti, tratto da Facebook)