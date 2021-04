ARK Innovation di Cathie Wood ha modificato i titoli nei suoi ETF

di Giuseppe Pascarella

(WSC) MILANO – Il fondo scambiato in borsa ARK Innovation (ARKK) è passato da un gestito attivamente che ha reso +36% nel 2019, top performer nel 2020, restituendo il +153% e rendendo il suo manager, Cathie Wood, fondatrice di ARK Investment, uno dei nomi più chiacchierati nell’ultimo anno.



Ma ARK Innovation non sta andando molto bene nel 2021, dopo essere sceso di -26% a metà febbraio, l’ETF da 22 miliardi di dollari è crollato nelle ultime sei settimane ed è ora in calo dell’11% da inizio anno.



E’ importante che gli investitori comprendano i cambiamenti di portafoglio che si sono verificati nell’ultimo anno, questo per capire se questo ETF può avere un ruolo importante nei loro portafogli.



Un anno fa, ARK Innovation era un fondo per piccole imprese. Oggi è solidamente a media capitalizzazione, con il 51% delle sue attività in azioni di grandi società. La capitalizzazione media di mercato delle sue partecipazioni è aumentata da 5 miliardi di dollari lo scorso marzo a 39 miliardi di dollari entro la fine di febbraio. Ciò è dovuto in gran parte al numero di aziende che sono salite molto. In particolare, la top holding Tesla (TSLA) è salita di oltre il 500% nell’ultimo anno anche dopo il recente pullback.



Negli ultimi mesi, ARK Innovation ha venduto azioni di aziende a piccola capitalizzazione, molte delle cui biotecnologie, tra cui Organovo Holdings (ONVO), Seres Therapeutics (MCRB), Compugen (CGEN) e Editas Medicine (EDIT).



Nel frattempo ha aggiunto una quantità significativa di azioni Internet large-cap come PayPal Holdings (PYPL), Shopify (SHOP), Zoom Video Communications (ZM) e aziende ADR come Tencent Holdings (TCEHY), Baidu (BIDU), Sea (SE) e Nintendo (NTDOY). L’ETF non possedeva nessuno di questi titoli lo scorso luglio.



Io credo che il passaggio verso aziende più grandi sia il risultato della crescita senza precedenti di ARK Innovation. Il fondo ha attratto 16 miliardi di dollari in nuovi asset nell’ultimo anno.



ARK nega che le recenti decisioni di trading abbiano a che fare con la capacità, affermando che tali mosse sono guidate da convinzioni, valutazioni e considerazioni tattiche.



L’azienda si sta anche preparando a una correzione del mercato e le aggiunte a grande capitalizzazione dovrebbero offrire protezione al ribasso.

Uno spostamento del portafoglio, dalla small-cap alla mid-cap, più assistenza sanitaria e più Internet, significa che ARK Innovation avrà probabilmente meno volatilità nel medio periodo. Molte biotecnologie mancano di flusso di cassa o entrate fino a quando non ottengono l’approvazione di un prodotto, mentre le società internet di solito hanno alcuni prodotti o servizi sul mercato.

_________

L’autore

Giuseppe Pascarella è uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, CEO del gruppo PascaProfit e autore del bestseller ‘Battere il benchmark‘, attraverso il quale promuove l’alfabetizzazione finanziaria in Italia.

https://pascaprofit.com/