Airbnb punta a raccogliere circa $3 miliardi con il suo IPO

(WSC) NEW YORK – La società di affitto case Airbnb mira a raccogliere circa $3 miliardi nella sua imminente offerta pubblica iniziale (IPO), hanno fatto sapere venerdì persone che hanno familiarità con la questione. L’annuncio arriva a sorpresa, sull’onda della netta e inaspettata crescita della sua attività dopo il COVID-19, dopo che la pandemia ha sconvolto l’industria dei viaggi e turismo.

Airbnb sarà una delle più grandi e più attese quotazioni del mercato azionario statunitense del 2020, che è già stato un anno di successo per le IPO, con aziende che si sono quotate come la casa discografica Warner Music Group, la società di analisi dati Palantir Technologies e la società di immagazzinamento dati Snowflake Inc.

Airbnb ha dichiarato ad agosto di aver presentato in via confidenziale il progetto di IPO alle autorità di regolamentazione della borsa statunitensi.

L’attuale piano era di quotarsi a novembre dopo le elezioni presidenziali statunitensi ma ora viene presa in considerazione un IPO a dicembre, secondo alcune fonti, che hanno chiesto l’anonimato poiché il progetto è ancora privato.

Le stesse fonti hanno avvertito che i tempi sono soggetti a cambiamenti dipendenti dalle condizioni di mercato, in particolare la volatilità che potrebbe derivare dalle elezioni per la Casa Bianca.

Un portavoce di Airbnb si è rifiutato di commentare.

La società potrebbe ottenere una valutazione di oltre $30 miliardi nell’IPO. Una cifra sostanzialmente superiore ai $18 miliardi con cui Airbnb è stata valutata ad aprile, quando ha raccolto $2 miliardi dagli investitori tramite l’emissione di un bond. La più recente valutazione indipendente di Airbnb, in termini di valore equo di mercato, ha fissato la valutazione a circa $21 miliardi.

La spinta alla quotazione in borsa e la crescita della sua valutazione potenziale sottolineano la drammatica ripresa di Airbnb dall’inizio dell’anno, quando si era assicurata finanziamenti di emergenza dagli investitori e le prospettive per il settore dei viaggi erano incerte. Da allora, Airbnb, che ha sede a San Francisco, ha beneficiato del fatto che i viaggiatori evitano gli hotel più grandi e preferiscono invece scegliere le case per vacanze locali.

La società ha dichiarato a luglio che i clienti avevano prenotato più di 1 milione di notti in un solo giorno per la prima volta dal 3 marzo.

Le azioni dell’agenzia di viaggi online statunitense Booking Holdings, che alcuni investitori di Airbnb utilizzano come proxy conservativo del mercato pubblico per le proprie azioni, sono rimbalzate di oltre +35% negli ultimi sei mesi. Reuters ha riferito il mese scorso che l’investitore miliardario William Ackman si era rivolto ad Airbnb chiedendo alla società di quotarsi attraverso una fusione inversa con la sua società di controllo, ma che Airbnb stava invece dando la priorità alla quotazione in borsa attraverso un IPO tradizionale.