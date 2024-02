Nvidia sorpassa Amazon in valore di mercato

Nvidia ha superato Amazon.com in valore di mercato lunedì, l’ultima pietra miliare in uno straordinario rally nell’ultimo anno alimentato dall’impennata della domanda per i suoi chip utilizzati nell’informatica basata sull’intelligenza artificiale.

Nvidia è cresciuta di quasi lo 0,2%, chiudendo con un valore di mercato di circa 1,78 trilioni di dollari. Mentre Amazon è scesa dell’1,2%, ha chiuso con una valutazione di chiusura di 1,79 trilioni di dollari.

Il produttore di chip ha superato la società di e-commerce e cloud computing durante la sessione regolare, diventando temporaneamente la quarta società quotata a più alto valore di mercato negli Stati Uniti, posizionandosi al di sotto della capitalizzazione di 1,84 trilioni di dollari di Alphabet. Microsoft (3,09 trilioni di dollari) e Apple (2,89 trilioni di dollari).

“Amazon è stata effettivamente tra i vincitori nell’attuale stagione degli utili poiché le prospettive di Amazon stanno migliorando”, ha affermato Peter Garnry di Saxo Bank. “Nvidia sta cavalcando la prima ondata di investimenti dell’attuale boom dell’intelligenza artificiale con massicce spese in conto capitale implementate nei data center”.

Dopo essere rimaste all’interno di un range nella seconda metà del 2023, le azioni di Nvidia hanno registrato un forte rialzo nel nuovo anno, aumentando di quasi il 50%, in seguito ai segnali che la domanda rimane forte per i suoi chip utilizzati nei data center per compiti informatici complessi richiesti dalle applicazioni di intelligenza artificiale. Nvidia ha aggiunto finora circa 600 miliardi di dollari in valore di mercato quest’anno, più di quanto ha guadagnato negli ultimi sette mesi del 2023.

Fonte: Bloomberg