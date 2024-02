Nvidia al ‘tipping point’

Il titolo Nvidia è salito nelle ultime contrattazioni a Wall Street dopo aver fornito un’altra previsione di vendita strabiliante, aggiungendo nuovo slancio a un rally azionario che ha già reso la società il produttore di chip più valutato al mondo.

I ricavi nel periodo attuale saranno di circa 24 miliardi di dollari, ha affermato la società in una nota mercoledì. Gli analisti avevano previsto in media 21,9 miliardi di dollari. Anche i risultati del quarto trimestre hanno superato le stime di Wall Street.

Il CEO di Nvidia Jensen Huang afferma che l’intelligenza artificiale generativa ha raggiunto un “punto critico”

Le prospettive prolungano una serie di aspettative formidabili di Nvidia, grazie all’insaziabile domanda per i suoi acceleratori di intelligenza artificiale: chip molto apprezzati che macinano dati per i modelli di intelligenza artificiale. La tecnologia ha contribuito ad alimentare la proliferazione di chatbot e altri servizi di intelligenza artificiale generativa, che possono creare testo e grafica basati su semplici istruzioni.

“L’informatica accelerata e l’intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto il punto di svolta”, ha affermato l’amministratore delegato Jensen Huang nella dichiarazione. “La domanda è in aumento tra le aziende, le industrie e le nazioni di tutto il mondo”.

Le azioni sono balzate fino all’11% nell’extended trading dopo l’annuncio. Avevano chiuso prima a 674,72 dollari a New York, lasciandoli in rialzo del 36% per l’anno.