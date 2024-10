Fatturato mostruoso per il cloud di Alphabet (Google)

Alphabet, società madre di Google, ha registrato un fatturato nel terzo trimestre superiore alle aspettative degli analisti, grazie alla crescita della sua attività di cloud computing.

Il colosso tech ha riportato un fatturato cloud “da urlo” di 11,35 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 35% rispetto agli $8,41 miliardi di un anno fa.

Il direttore finanziario di Alphabet afferma che l’azienda prevede di basarsi sugli sforzi di riduzione dei costi esistenti per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per semplificare il flusso di lavoro e gestire l’organico.

Mentre la sua attività principale (il motore di ricerca) si avvia alla fase della maturazione, Google sta puntando molto sulla sua divisione cloud, che fornisce potenza di calcolo, software e servizi ad altre aziende.

Google sta attirando un maggior numero di clienti cloud utilizzando le sue competenze in materia di intelligenza artificiale per guadagnare terreno rispetto ai rivali più grandi, Amazon e Microsoft, facendo breccia tra i clienti con startup AI in rapida crescita, alcune delle quali fondate da ex dipendenti.