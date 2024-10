Volkswagen chiude tre fabbriche e licenzia migliaia di operai

La Volkswagen ha in programma di chiudere almeno tre stabilimenti tedeschi, di tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e di ridurre gli stipendi del 10%, come ha dichiarato lunedì il massimo rappresentante dei dipendenti dell’azienda.

La ristrutturazione segnerebbe la prima chiusura di impianti nazionali negli 87 anni di storia dell’azienda e darebbe vita a una battaglia con i potenti sindacati e i politici in Germania, dove la VW ha 300.000 dipendenti.

Il management di VW ha avvertito che sono necessarie misure radicali in quanto la più grande casa automobilistica europea deve affrontare l’intensa concorrenza in Cina, il rallentamento delle vendite in altri importanti mercati e la necessità di affrontare la costosa transizione verso i veicoli elettrici. Recentemente ha emesso il secondo profit warning in tre mesi.

Lunedì Daniela Cavallo, capo del consiglio di fabbrica della VW, ha detto al personale del principale stabilimento di Wolfsburg che i dirigenti avevano due giorni di tempo per revocare i piani, accennando a futuri scioperi.

Ha detto che l’amministratore delegato Oliver Blume stava “giocando con un rischio enorme, interromperemo le trattative e faremo ciò che una forza lavoro deve fare quando teme per la propria esistenza”.

Il consiglio di fabbrica rappresenta i dipendenti della VW e detiene la metà dei seggi nel consiglio di vigilanza.