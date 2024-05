Un’auto elettrica cinese da $10.000 arriva in Europa

L’arrivo dei veicoli elettrici economici dalla Cina, come la berlina Seagull di BYD, sta mettendo sotto pressione l’industria automobilistica europea. BYD, che ha superato Tesla come il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, intende introdurre la Seagull in Europa nel 2024, con un prezzo inferiore ai 20.000 euro, nonostante le tariffe e le modifiche necessarie per conformarsi agli standard europei. Questo posiziona la Seagull a un prezzo molto più competitivo rispetto ai veicoli elettrici di Stellantis NV, Renault SA e altre case automobilistiche europee, accentuando la concorrenza.

La situazione è complicata dal fatto che l’Europa, a differenza degli Stati Uniti, non può facilmente aumentare le tariffe sui veicoli cinesi senza rischiare ritorsioni, dato che le case automobilistiche europee dipendono dal mercato cinese. L’UE sta valutando l’implementazione di barriere commerciali, ma molti dirigenti del settore e esperti ritengono che queste misure non dovrebbero essere utilizzate per proteggere i produttori locali dalla concorrenza.

Per contrastare la sfida cinese, le case automobilistiche europee stanno considerando nuove alleanze e strategie. Renault cerca partner per ridurre i costi, mentre Stellantis ha avviato una joint venture con Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato che il protezionismo non è la soluzione a lungo termine per competere con i produttori cinesi.La penetrazione dei marchi cinesi nel mercato europeo dei veicoli elettrici sta crescendo rapidamente, con una quota prevista del 20% entro il 2027. La qualità e le tecniche di produzione della Seagull hanno ricevuto recensioni positive, evidenziando come questo veicolo stia ridefinendo il concetto di “economico e allegro” nel settore automobilistico.

***

I veicoli elettrici economici provenienti dalla Cina si stanno già spingendo in Europa, minando una delle più grandi industrie della regione. BYD Co., che l’anno scorso ha superato Tesla Inc. diventando il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, sta per alzare la posta.

Il produttore cinese il mese scorso ha annunciato l’intenzione di introdurre in Europa la sua berlina Seagull da meno di 10.000 dollari l’anno prossimo, offrendo funzionalità come il controllo della velocità di crociera e la ricarica wireless del telefono normalmente presenti su veicoli molto più costosi. Anche dopo le tariffe e le modifiche per soddisfare gli standard europei, i dirigenti della BYD si sono impegnati a vendere la Seagull per meno di 20.000 euro (21.500 dollari).

Ciò vuol dire che costerebbe parecchie migliaia di euro al di sotto dei veicoli elettrici su cui Stellantis NV, Renault SA e altri contano per aiutarli a superare la transizione energetica. Il suo arrivo sta aumentando la pressione sulle case automobilistiche europee per il dominio nell’era dei motori post-combustione. Un’indagine sulla concorrenza a Bruxelles difficilmente eliminerà la minaccia.

“Stiamo esaminando molto attentamente questo modello e altri provenienti dai produttori cinesi di veicoli elettrici”, ha affermato Martin Sander, responsabile del business europeo dei veicoli elettrici di Ford. “Naturalmente siamo nervosi quando sul mercato arrivano nuovi concorrenti”.

BYD è all’avanguardia tra le case automobilistiche cinesi che puntano sempre più alle esportazioni dopo aver preso il controllo del mercato interno. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha avvertito a gennaio che “praticamente demoliranno” la maggior parte delle altre case automobilistiche se non verranno erette barriere commerciali.

Mentre il presidente Joe Biden è passato a quasi quadruplicare i dazi statunitensi sui veicoli elettrici cinesi, chiudendo sostanzialmente la porta alle importazioni a breve termine, le tariffe sono più complicate da imporre in Europa. Questo perché le case automobilistiche della Ue dipendono maggiormente dal mercato cinese rispetto alle loro controparti statunitensi, rendendole vulnerabili alle misure di ritorsione di Pechino. E il piano europeo di eliminare gradualmente le vendite di auto con motore a combustione richiederà auto più economiche per favorirne l’adozione sul mercato di massa.

L’Ue ha avviato un’indagine sull’industria cinese dei veicoli elettrici e si sta avvicinando a una decisione sull’innalzamento delle barriere, ma i dirigenti e gli esperti del settore si sono opposti.

“Le tariffe non dovrebbero essere utilizzate per proteggere i nostri produttori principali da una concorrenza significativa”, ha affermato Julia Poliscanova, direttore senior per i veicoli e le catene di fornitura della mobilità elettrica della lobby Transport & Environment. “Ciò che conta oltre agli obiettivi climatici, che sono fondamentali, è in realtà avere posti di lavoro locali e che la decarbonizzazione non si traduca in deindustrializzazione”.

Le principali case automobilistiche europee stanno prendendo in considerazione misure non ortodosse per contrastare la sfida, comprese nuove alleanze. Renault sta apertamente cercando partner per tagliare i costi su una piattaforma per auto piccole, mentre Stellantis inizierà le vendite a settembre delle auto realizzate attraverso la sua joint venture con la cinese Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd.

“Non abbiamo intenzione di lasciare aperta questa fascia di prezzo per i nostri concorrenti cinesi”, ha dichiarato la settimana scorsa Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, a proposito dell’imminente lancio della Seagull di BYD, respingendo le richieste di tariffe. “Non crediamo che il protezionismo ci offrirà una via d’uscita a lungo termine da questa competizione”.

Tavares sottolinea da tempo l’importanza di agire rapidamente per contrastare la crescente concorrenza. L’accordo con Leapmotor, siglato in ottobre, offre ai proprietari di Jeep e Peugeot l’accesso ai vantaggi di costo della Cina e alla tecnologia avanzata dei veicoli elettrici, che secondo gli Stati Uniti e l’Ue beneficiano di aiuti governativi ingiusti. Mentre lo scorso anno la quota complessiva dei marchi cinesi nel mercato elettrico europeo era pari a circa il 7%, secondo le stime di Transport & Environment potrebbe raggiungere l’11% quest’anno e il 20% nel 2027.

A giudicare dalle recensioni, le case automobilistiche storiche in Europa e negli Stati Uniti hanno ragione a prendere sul serio la Seagull. Caresoft Global, una società di ingegneria del Michigan che demolisce veicoli per valutarne la qualità e le tecniche di produzione, ha studiato attentamente il Seagull per valutare i dettagli relativi al risparmio di denaro nella sua costruzione.

“Tutti nel settore dovrebbero parlare di questa macchina, sul serio, perché è un vero veicolo”, ha detto il presidente di Caresoft Terry Woychowski in un video pubblicato su InsideEVs. “Cambia la definizione di economico e allegro”.

Fonte: Bloomberg