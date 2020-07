Grazie ai token PornVisory permette di guadagnare guardando video hot

(WSC) ROMA – Anche l’industria dell’intrattenimento per adulti è stata travolta dall’onda della tokenizzazione. Il progetto di unire due dei settori più in voga al mondo, quello pornografico e quello delle criptomonete, non è nuova ma lo è ancora relativamente in Italia. La startupper Veronica Noschese ha concepito una piattaforma web che consente di guadagnare soldi guardando video hot. Risolvendo al contempo eventuali problemi legati alla privacy e alla reputazione.

Già dal nome si capisce che PornVisory non è una criptomoneta come tante altre. L’idea è accumulare token con un sistema di premi basato sul modello di business di Brave e del suo sistema di BAT (Basic Attention Token). Il browser preferito dai cripto adepti, che ha superato i 4 milioni di utenti a marzo, remunera a suon di token chi visualizza alcuni contenuti pubblicitari.

A partire dal secondo trimestre del 2021 chi trascorrerà del tempo a consultare i video vietati ai minorenni e più in generale interagendo con gli altri contenuti proposti sulla piattaforma italiana – che offre anche una selezione di recensioni dei migliori filmati a sfondo hard, prove dei sex toys di grido, attualità e top ranking per le varie categorie – sarà premiato con dei “gettoni” PVY con cui sarà possibile acquistare servizi o prodotti.

Possibilità di gestire tutto completamente nell’anonimato

Per chi vorrà rimanere nell’anonimato, il progetto – che si basa su una sidechain collegata ad altre blockchain principali attraverso un bridge per velocizzare le transazioni azzerando al contempo i costi per gli utilizzatori – prevede anche l’utilizzo di un Token Non Fungibile per la gestione completamente “segreta” dei profili utenti.

“La nostra roadmap – riferisce la fondatrice e CEO – prevede la creazione di un sistema di gamification, grazie al quale sarà possibile guadagnare a fronte di una serie di azioni positive – tutte tese ad allargare la base degli utenti – che consentiranno di ottenere delle ricompense in token”.

A parte l’offerta a chi accetterà di esporsi a messaggi pubblicitari – si legge in un comunicato stampa – “il sito web aiuta anche gli utenti a districarsi nel mare magnum del mondo pornografico online” come del resto suggerisce l’etimologia stessa del nome, frutto dell’unione delle parole porno e advisory.

La collaborazione tra il mondo dell’intrattenimento per adulti e le crypto non è affatto una novità. A parte il progetto Spankchain, molti si ricorderanno che quando l’anno scorso PayPal aveva sorprendentemente deciso di mettere al bando Pornhub, il più popolare sito di video hard aveva fatto appello a una criptovaluta, Verge. Come ricorda anche la stessa Noschese, Pornhub non si è fermata lì e a inizio anno ha incominciato ad accettare i pagamenti effettuati con la stablecoin Tether.

Per ora il sito, disponibile in italiano e inglese, è accessibile gratuitamente in tutte le sue sezioni. Anziché passare per una raccolta fondi tramite ICO, per reperire nuovi adepti e promuovere il progetto PornVisory si rivolgerà a campagne di Airdrop giornaliere. Al momento PornVisory è finanziato dai fondi propri della fondatrice ed è alla ricerca di altri investitori.