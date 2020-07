TikTok: bannata dalla Casa Bianca, fa gola ai private equity americani

(WSC) NEW YORK – Un gruppo di investitori Usa del settore high-tech ha lanciato un ambizioso piano per acquistare TikTok dal suo proprietario cinese, mentre in parallelo la popolare app di video brevi cerca di evitare di essere bannata dalla Casa Bianca.

Gli investitori, guidati dalle società americane di private equity General Atlantic e Sequoia Capital, stanno discutendo con il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e altre agenzie regolatrici per vedere se lo spinoff di TikTok e la separazione dalla casa madre cinese ByteDance potrebbero soddisfare le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alla app, secondo fonti citate da vari media europei e americani.

Lo scorso fine settimana, la campagna elettorale del presidente Donald Trump ha pubblicato annunci su Facebook suggerendo che TikTok sta “spiando” gli utenti statunitensi, un’affermazione che la società con sede in Cina, ByteDance, ha negato.

Altre voci critiche in supporto alla politica da guerra economica scatenata dall’amministrazione Trump, con il segretario di Stato Mike Pompeo (ex capo della Cia) in testa, hanno fatto notare l’enorme influenza dell’app che si trova sui telefoni cellulari di decine di milioni di americani.

Altri investitori, comprese le due società di private equity con sede a New York e alcune aziende tecnologiche della Silicon Valley, hanno approcciato ByteDance e il suo fondatore, Zhang Yiming, circa un potenziale accordo per TikTok.