Tesla, il Cybertruck non vende abbastanza, operai riallocati

Tesla sta riallocando gli operai dalla produzione di Cybertruck nello stabilimento di Austin per concentrarsi sulla Model Y. Tre operai dello stabilimento hanno dichiarato a Business Insider di essere stati riassegnati per lavorare sul SUV più venduto.

Il produttore di veicoli elettrici guidato da Elon Musk è alle prese con un calo delle vendite complessive. All’inizio di questo mese, Tesla ha annunciato il primo calo annuale nel numero di consegne in oltre un decennio, un cambiamento notevole che evidenzia l’indebolimento della domanda dei consumatori – e un probabile segnale che la spinta anti-EV di Trump potrebbe ulteriormente aggravare i suoi problemi.

Un pick elettrico molto contriverso

Il Cybertruck, in particolare, si è rivelato molto controverso. Nonostante sia diventato un parafulmine politico, il camion è diventato il pick-up EV più venduto negli Stati Uniti in ottobre, superando il Ford F-150 Lightning ma – ecco il problema – in termini assoluti, sta spostando a malapena l’ago della bilancia.

Sebbene non sia chiaro in che modo il recente crollo delle vendite abbia influito sul numero di Cybertruck venduti – Tesla non pubblica numeri di vendita specifici per il veicolo – le più recenti riassegnazioni di lavoratori potrebbero essere un segnale precoce che indica che la popolarità del veicolo sta diminuendo.

Indebolimento della domanda

Nel frattempo, Tesla sta cercando di aumentare la domanda del pickup abbassando i prezzi dei leasing.

Oltre al possibile indebolimento della domanda, il Cybertruck è balzato agli onori della cronaca per essere stato ripetutamente richiamato, per i suoi gravi problemi strutturali e per le decisioni di progettazione che hanno suscitato grandi perplessità.

Il Cybertruck vende comunque pochissimo

Resta da vedere se Tesla sarà in grado di respingere la crescente concorrenza nel 2025, soprattutto alla luce del rallentamento della domanda complessiva di veicoli elettrici.

Nel grande schema delle cose, il Cybertruck rimarrà probabilmente più che altro una distrazione e un errore di arrotondamento nelle vendite complessive dell’azienda. Tesla ha venduto circa 27.000 camion da quando ha iniziato le consegne alla fine del 2023, a fronte di ben 1,7 milioni di veicoli Model 3 e Model Y lo scorso anno.

Fonte: Business Insider