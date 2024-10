Tesla affonda a Wall Street, causa calo consegne

Tesla (TSLA) ha annunciato mercoledì consegne del terzo trimestre inferiori alle aspettative, il che ha fatto scendere il titolo di oltre il 5% nelle prime contrattazioni a Wall Street.

Il produttore di veicoli elettrici ha consegnato 462.890 veicoli nei tre mesi fino al 30 settembre, con un aumento del 6,4% rispetto al trimestre precedente, ma al di sotto dei 466.000 veicoli elettrici consegnati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo Bloomberg, Wall Street si aspettava che Tesla consegnasse più di 463.897 veicoli.

Il Model 3 e il Model Y hanno rappresentato la maggior parte del totale di Tesla, con questi due veicoli che hanno totalizzato 439.975 consegne.

Prima della pubblicazione dei dati sulle consegne, le azioni Tesla erano salite di circa il 20% nell’ultimo mese, alimentate dall’ottimismo per l’imminente evento sui robotaxi del 10 ottobre e dalle buone notizie provenienti dalla Cina, che indicano un aumento delle vendite.

Ma gli investitori hanno anche discusso su un tasso di crescita annuale dei veicoli “notevolmente inferiore”, di cui Tesla ha avvertito dopo il primo trimestre.

L’azienda sta attualmente affrontando una forte concorrenza in Cina da parte di case automobilistiche cinesi come BYD e Xpeng. I recenti tagli ai prezzi hanno inoltre compresso i margini di profitto a causa dell’intensificarsi della concorrenza.

Secondo gli analisti, l’evento della prossima settimana dedicato ai robotaxi sarà un momento cruciale per il futuro dell’azienda e per i suoi piani di ulteriore utilizzo dell’intelligenza artificiale.

“Crediamo che il Robotaxi Day sarà un giorno storico per Musk e Tesla e segnerà un nuovo capitolo di crescita per Tesla in materia di autonomia, FSD e futuro dell’intelligenza artificiale”, ha scritto Dan Ives, analista di Wedbush, in una nota ai clienti.

Tesla comunicherà gli utili del terzo trimestre il 23 ottobre.