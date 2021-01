Poste Italiane rileva il 51% di una società in Cina

(WSC) MILANO – Poste Italiane e Cloud Seven Holding Limited hanno siglato un accordo quadro vincolante per il rafforzamento della partnership nel mercato dell’e-commerce tra l’Italia e la Cina. L’accordo quadro – spiega una nota – prevede l’acquisizione da parte di Poste Italiane del 51% del capitale votante di Sengi Express Limited (Sengi Express), società interamente posseduta da Cloud Seven Holding Limited con sede a Hong Kong.

Sengi Express è una società leader nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche cross-border per i merchant dell’e-commerce cinese attivi sul mercato italiano, con un fatturato pro-forma di circa 80 milioni di euro nel 2020. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del primo trimestre del 2021.

Per Poste Italiane, “l’operazione è parte dello sviluppo del business internazionale dei pacchi B2C, elemento cardine della strategia di trasformazione all’interno della divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, che sfrutta le esponenziali opportunità di crescita dell’e-commerce”. (Teleborsa)

L’accordo “rafforza la strategia del gruppo improntata al miglioramento della customer experience”, commenta l’a.d. Matteo Del Fante (foto): “Ha l’obiettivo di sviluppare e fidelizzare il flusso di spedizioni e-commerce. Si tratta di un traguardo storico nel processo di apertura di Poste Italiane ai mercati internazionali, grazie all’ingresso di una società estera nel gruppo. Con questo accordo – aggiunge – diversifichiamo ulteriormente, anche a livello geografico, i nostri ricavi e proseguiamo nella nostra strategia di crescita tramite alleanze nelle aree di business più promettenti”. (ANSA)