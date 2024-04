L’Italia indaga su Ryanair per potenziale abuso di posizione dominante

ROMA – L’autorità antitrust italiana ha aperto un’indagine su Ryanair su un possibile abuso di posizione dominante che ha causato danni “gravi e irreparabili” ad agenzie di viaggio, altre compagnie aeree e passeggeri. Lo riferisce lunedì il quotidiano Il Messaggero.

L’autorità ha sostenuto che Ryanair – leader di mercato in Italia – non ha consentito agli operatori turistici fisici e online di accedere alle sue offerte e sconti sul suo sito in diverse occasioni, riferisce il quotidiano, riportando in anticipo una decisione dell’ente regolatore che dovrebbe essere pubblicata più tardi oggi lunedì.

Un portavoce di Ryanair in Italia non è stato immediatamente disponibile per la conferma.

Ryanair, la compagnia aerea più grande in Europa per numero di passeggeri, avrà otto giorni per rispondere, i rappresentanti probabilmente incontreranno i membri dell’autorità di regolamentazione il 18 aprile.

Se le argomentazioni di Ryanair non dovessero convincere l’autorità di vigilanza, quest’ultima dovrà rimuovere tutti gli ostacoli posti alle agenzie, aggiunge il quotidiano romano.

La compagnia aerea sta cercando di consolidare la sua posizione di leader di mercato in Italia se più slot aeroportuali saranno disponibili a seguito di un potenziale legame tra ITA Airways e Lufthansa, con un particolare interesse per l’hub di Fiumicino a Roma.

Fonte: Reuters