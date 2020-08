Kodak, parte l’investigazione della Sec per il prestito di Trump

(WSC) NEW YORK – Dopo un rialzo di oltre il 600% a Wall Street a causa di un improvviso cambio di attività dalle attrezzature fotografiche all’assistenza sanitaria, Eastman Kodak Co. è finita sotto inchiesta da parte della SEC, Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la Consob americana.

L’ipotesi di reato va dall’insider trading al fatto che la società potrebbe aver infranto la legge raccontando ai media riguardo a un prestito governativo pianificato d’accordo con la Casa Bianca prima di informare gli investitori, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

