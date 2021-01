Auto, Stellantis: merger disperata nella fase peggiore di sempre

PSA e FCA hanno affermato che Stellantis può ridurre i suoi costi annuali complessivi di 5 miliardi di euro senza chiudere gli stabilimenti. Tuttavia, gli analisti affermano che la sovraccapacità potrebbe costringere a cessare l’attività in alcune fabbriche, in particolare quelle al di fuori dei paesi di origine del gruppo – come lo stabilimento di Vauxhall a Ellesmere Port in Inghilterra o la fabbrica Fiat di Kragujevac in Serbia – più a rischio. “PSA e FCA dichiareranno che Stellantis sarà globale e non francese o italiana, ma i loro governi ricorderanno loro che hanno una nazionalità”, ha detto Houchois.

I marchi

Stellantis avrà un sacco di soldi per finanziare la ristrutturazione e lo sviluppo di veicoli elettrici grazie alle vendite di FCA di SUV Jeep ad alto margine e camioncini Ram ai consumatori statunitensi, da dive deriva la polpa dei profitti. Ma gli azionisti contano anche su Tavares per razionalizzare molti altri marchi della holding e garantire che siano redditizi, come ha fatto con Opel / Vauxhall dopo che PSA ha acquistato il marchio tedesco in difficoltà da General Motors nel 2017. Alcuni marchi Stellantis come Jeep sono solide icone globali mentre Fiat e Peugeot hanno seguaci fedeli ma altri, come Lancia, Alfa Romeo e Chrysler, sono solo nomi considerati “marginali e regionali”.

Tavares “si è sempre dimostrato in grado di valorizzare tutti i marchi nel suo portafoglio, a differenza di altri manager in passato”, ha detto Marco Santino, un partner di Oliver Wyman che segue i settori automobilistico e manifatturiero. All’altro estremo della scala, l’attività di SUV e camion di FCA è un importante centro di profitto, quindi è probabile che Tavares lo lasci da solo e abbandoni i piani per reintrodurre i marchi PSA ai consumatori statunitensi. “Quel piano è morto”, ha detto una fonte di PSA.

Altri marchi affrontano un futuro incerto. Le auto sportive Maserati di fascia alta hanno avuto prestazioni scadenti negli ultimi anni, ma il brand ha un potenziale in quanto la domanda globale di modelli di lusso cresce. Tuttavia il marchio Lancia di Fiat Chrysler ha venduto solo 34.000 veicoli in Europa nei primi tre trimestri del 2020. Gestire un portafoglio così ampio potrebbe rivelarsi un difficile bilanciamento, secondo Justin Cox, direttore della produzione globale di LMC, perché alcuni dei marchi sono molto simili tra loro e potrebbero intaccare le reciproche vendite. “Dovranno lavorare per evitare la cannibalizzazione”, ha detto Cox.