FinTech, la svedese Klarna entra nella top 5 mondiale

(WSC) MILANO – Grazie a un nuovo prolifico round di investimenti, Klarna è diventata la società FinTech numero uno in Europa in termini di valutazione. Con un valore quasi raddoppiato, passato da 5 miliardi e mezzo di dollari a 10 miliardi e 600 milioni, ora il gruppo è entrato nel pantheon delle cinque startup finanziarie di maggiore successo al mondo, di cui fanno parte anche Robinhood e Stripe.

Nel dettaglio la banca digitale svedese Klarna ha ricevuto 650 milioni di dollari di nuovi finanziamenti, con Silver Lake Partners, BlackRock, HMI Capital e il fondo sovrano di Singapore che sono stati i maggiori contributori. Grazie all’ultimo round di equity funding, Klarna ha superato i rivali Revolut e Checkout, la cui valutazione rimane intorno ai $5 miliardi e mezzo, stando ai dati di CB Insights.

Famosa per il suo modello di business che permette di comprare oggi quello di cui hai bisogno, pagando domani, l’app offre finanziamenti a zero interessi sugli acquisti al dettaglio. La società di pagamenti online paga un commerciante non appena un cliente compra qualcosa sulla sua piattaforma e-commerce. Gli utenti dell’App vengono fatturati a rate in un periodo successivo.

A oggi l’app, nata nel 2005 e con una licenza bancaria dal 2018, conta più di 12 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo, con 55.000 download giornalieri. L’azienda sostiene che il totale di download dell’ultimo anno sia equivalente a quasi il triplo di quelli registrati dalla concorrente più diretta. Tra i suoi oltre 90 mila clienti, provenienti da 18 paesi differenti, figurano grossi nomi come Asos, Adidas, Arcadia Group e Ikea.