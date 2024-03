L’Asia più ottimista sull’AI, batte l’Occidente

Nuovi dati provenienti da alcuni dei 17 paesi più industrializzati, secondo un sondaggio svolto da YouGov, mostrano che i lavoratori in Asia stanno abbracciando gli strumenti di intelligenza artificiale generativa per la creatività e la produttività più velocemente dei lavoratori occidentali, con gli americani tra i meno positivi riguardo agli usi dell’AI sul posto di lavoro. Ciò nonostante le maggiori aziende di AI sono statunitensi, come OpenAI, a cui si deve la popolarizzazione di ChatGPT.

Perché è importante:

il pessimismo sull’intelligenza artificiale in Occidente potrebbe ridurre la competitività degli Stati Uniti e dei paesi del blocco multipolare, più aperti all’innovazione. Il grafico parla da solo, senza bisogno di troppi commenti.

Data: YouGov. (“Europe” group includes Spain, Italy, France, Germany, Denmark, Poland, UK and Sweden.) Chart: Erin Davis/Axios Visuals