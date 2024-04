Intelligenza Artificiale: “L’ordine sociale potrebbe collassare”

TOKYO – La più grande compagnia di telecomunicazioni del Giappone e il più grande quotidiano del paese hanno chiesto una legislazione rapida per limitare l’intelligenza artificiale generativa, affermando che la democrazia e l’ordine sociale potrebbero collassare se l’intelligenza artificiale viene lasciata senza controllo.

Nippon Telegraph and Telephone, o NTT, e Yomiuri Shimbun Group Holdings hanno presentato la proposta in un manifesto sull’intelligenza artificiale pubblicato lunedì. In combinazione con una legge approvata a marzo dal Parlamento europeo che limita alcuni usi dell’intelligenza artificiale, il manifesto sottolinea la crescente preoccupazione tra gli alleati americani riguardo ai programmi di intelligenza artificiale che le aziende con sede negli Stati Uniti sono state in prima linea a sviluppare.

Il manifesto delle aziende giapponesi, pur sottolineando i potenziali benefici dell’intelligenza artificiale generativa nel miglioramento della produttività, ha una visione generalmente scettica della tecnologia. Senza fornire dettagli, afferma che gli strumenti di intelligenza artificiale hanno già iniziato a danneggiare la dignità umana perché a volte sono progettati per catturare l’attenzione degli utenti senza tener conto della morale o dell’accuratezza.

A meno che l’intelligenza artificiale non venga limitata, “nello scenario peggiore, la democrazia e l’ordine sociale potrebbero collassare, provocando guerre”, afferma il manifesto.

Il Giappone dovrebbe adottare misure immediate in risposta, comprese leggi per proteggere le elezioni e la sicurezza nazionale dall’abuso dell’intelligenza artificiale generativa, chiede il manifesto.

È in corso una spinta globale per regolamentare l’IA, con l’Unione Europea in prima linea. La nuova legge dell’UE invita i produttori dei modelli di intelligenza artificiale più potenti a sottoporli a valutazioni di sicurezza e a notificare alle autorità di regolamentazione eventuali incidenti gravi. Si prevede inoltre di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento delle emozioni nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

L’amministrazione Biden sta inoltre intensificando la supervisione, invocando lo scorso ottobre i poteri federali di emergenza per obbligare le principali società di intelligenza artificiale a informare il governo quando sviluppano sistemi che rappresentano un serio rischio per la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone hanno istituito istituti di sicurezza dell’IA guidati dal governo per aiutare a sviluppare linee guida sull’IA.

Tuttavia, i governi delle nazioni democratiche stanno lottando per capire come regolare i discorsi basati sull’intelligenza artificiale, come l’attività sui social media, date le tutele costituzionali e di altro tipo per la libertà di parola.

NTT e Yomiuri hanno affermato che il loro manifesto è stato motivato dalla preoccupazione per il discorso pubblico. Le due società sono tra le più influenti in politica giapponese. Il governo possiede ancora circa un terzo della NTT, ex monopolio telefonico controllato dallo stato.

Yomiuri Shimbun, che secondo i dati del settore ha una diffusione mattutina di circa sei milioni di copie, è il giornale più letto in Giappone. Sotto il defunto Primo Ministro Shinzo Abe e i suoi successori, la linea editoriale conservatrice del giornale è stata influente nello spingere il Partito Liberal Democratico al potere ad espandere la spesa militare e ad approfondire l’alleanza della nazione con gli Stati Uniti.

Le due società hanno affermato che i loro dirigenti stanno esaminando l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa dallo scorso anno in un gruppo di studio guidato da ricercatori della Keio University.

NTT è attiva nella ricerca sull’intelligenza artificiale e le sue unità offrono prodotti di intelligenza artificiale generativa ai clienti aziendali. A marzo ha iniziato a offrire a questi clienti un modello in linguaggio ampio chiamato “tsuzumi”, simile al ChatGPT di OpenAI ma progettato per utilizzare meno potenza di calcolo e funzionare meglio in contesti di lingua giapponese.

Un portavoce di NTT ha affermato che l’azienda lavora con i giganti tecnologici statunitensi e ritiene che l’intelligenza artificiale generativa abbia usi preziosi, ma ha anche affermato che la società ritiene che la tecnologia presenti rischi particolari se viene utilizzata in modo dannoso per manipolare l’opinione pubblica.

Fonte: The Wall Street Journal