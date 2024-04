Google presenta un nuovo chip AI

SAN FRANCISCO – Google (GOOGL) martedì ha rivelato i dettagli di una nuova versione dei suoi chip di intelligenza artificiale per data center e ha annunciato un chip basato su un processore centrale Arm.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Le unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google sono una delle poche alternative praticabili ai chip AI avanzati realizzati da Nvidia (NVDA), sebbene gli sviluppatori possano accedervi solo tramite la piattaforma cloud di Google e non acquistarli direttamente.

Google prevede di offrire l’unità di elaborazione centrale (CPU) basata su Arm chiamata Axion tramite Google Cloud. La società ha affermato di avere prestazioni superiori ai chip x86 e ai chip Arm per uso generale nel cloud.

“Stiamo rendendo semplice per i clienti trasferire i carichi di lavoro esistenti su Arm”, ha affermato Mark Lohmeyer, vicepresidente e direttore generale dell’infrastruttura di elaborazione e machine learning di Google Cloud. “Axion è costruito su basi aperte, ma i clienti che utilizzano Arm ovunque possono facilmente adottare Axion senza riprogettare o riscrivere le proprie app”.

SCENARIO

Gli operatori cloud rivali come Amazon.com e Microsoft (MSFT), hanno costruito CPU Arm come un modo per differenziare i servizi informatici che offrono. Google ha costruito altri chip personalizzati per YouTube, AI e i suoi smartphone ma non ha costruito una CPU.

Broadcom (AVGO) ha collaborato con Google sulle generazioni precedenti di chip TPU. Google ha rifiutato di commentare se ha utilizzato un partner di progettazione per Axion e il coinvolgimento di Broadcom con il TPU v5p.

I NUMERI

La filiale di Alphabet ha affermato che il nuovo chip TPU v5p è costruito per funzionare in pod da 8.960 chip e può raggiungere il doppio delle prestazioni grezze rispetto alla generazione precedente di TPU. Per garantire che il pod funzioni con prestazioni ottimali, Google utilizza il raffreddamento a liquido.

Il chip Axion offre prestazioni migliori del 30% rispetto ai “chip Arm generici” e prestazioni migliori del 50% rispetto ai chip x86 dell’attuale generazione prodotti da Intel (INTC) e Advanced Micro Devices (AMD).

QUAL È IL PROSSIMO

Axion è utilizzato in diversi servizi Google come gli annunci YouTube in Google Cloud. La società prevede di espandere tali usi e renderli disponibili al pubblico “entro la fine dell’anno”. Il TPU v5p è generalmente disponibile tramite il cloud di Google.