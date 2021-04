La mascherina – Testo del Maestro Matteo Salvini

di Bertoldo

(WSC) ROMA – Il primo contributo di Bertoldo, che da oggi comincia la sua collaborazione a WSC, riguarda la canzone vincitrice al festival mondiale della coerenza.

E togli la mascherina

La mascherina, no no no

E metti la mascherina

Se porta consensi, sì sì sì

E apri ‘sto paese

S’incazza Draghi, no no no

E lagnati con Draghi

Ce l’ho duro, sì sì sì

E molla ‘sto governo

Gli industriali mi menano, no no no

E imponi ‘sto sovranismo

Prima Salvini, sì sì sì

E insulta un po’ ‘sto Sud

Terùn votami, no no no

E liscia il pelo al Sud

Me piace ‘o presepe, sì sì sì

E fa pace con Speranza

Perdo elettori, no no no

E scegli fra lotta e governo

Lotto per papparmi il governo, sì sì sì

E inciucia con Matteo Renzi

Stai sereno Matteo, no no no

E avvicinati un po’ al Pd

Stai sereno Enrico, sì sì sì

E torna con la Meloni

Vuol farmi le scarpe, no no no

E stringi con Berlusconi

Mi trucco da olgettina, sì sì sì

E attacca le Ong

Già rischio il gabbio, no no no

E dagli all’emigrante

Giova ai sondaggi, sì sì sì

E chiedi soldi a Putin

E’ quasi in bolletta, no no no

E fidanzati con Orban

Prima gli ungheresi, sì sì sì

E invita von der Leyen

Non so dove farla sedere, no no no

E fatti un bel mojito

Trovatemi una cubista, sì sì sì

E cerca di mantenere la parola

Ho una parola sola: no no no sì sì sì