Cinque domande a Sua Autorevolezza Mario Draghi

di Giovanni Carlo Alton

(WSC) ROMA – Un osanna imperituro a Sua Autorevolezza Mario Draghi che ha accettato di scendere in questa valle di lacrime a miracol mostrare. O si vaccina l’Italia o si muore (di covid). O si fa crescere l’Italia o si muore (di fame). Vasti programmi abbordabili solo da un fuoriclasse dell’élite. Nella sempre messianica attesa che il suo sguardo gelido ma magnetico calamiti dal cielo una pioggia di vaccini e che la teoria del debito buono schiuda sorti magnifiche e progressive ci permettiamo tuttavia di chiedere a Sua Autorevolezza qualche lume.

E’ autorevole dare a Erdogan papale papale del dittatore con la matematica certezza di scatenare una crisi diplomatica e commerciale?

E’ autorevole in nome della realpolitik ringraziare i libici per i soccorsi in mare quando anche i pesci sanno che pur di non finire nei loro lager i migranti preferiscono morire annegati?

E’ autorevole per un europeista della sua statura omettere di stringere nell’angolo Salvini spiegandogli che o si sta con la von der Leyen (nel governo) o con Orbàn (fuori dal governo)?

E’ autorevole affermare che la concessione della cittadinanza per Zaki (votata dal Senato) non è affare del governo, salvo correggersi il giorno dopo?

Non era più autorevole – anziché per compiacere il popolo esibire un’empatia posticcia – regolare i contrasti nelle segrete stanze e attenersi come agli esordi al precetto del silenzio (primo comandamento dei banchieri centrali)?